Tumori | tappa a Napoli per la Carovana della prevenzione di Komen

Leggi su ildenaro

(Di sabato 22 ottobre 2022) Seconda” diItalia, oggi a, al distaccamento universitario di San Giovanni a Teduccio, promossa anche quest’anno da Autostrade per l’Italia e supportata nell’organizzazione dal Comune diin qualità di ente patrocinante. Tre le città coinvolte dal Programma Nazionale Itinerante di tutelaSalute Femminile, avviato nel 2017 daItalia, in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS: dopo ladi Roma, la “” ha proseguito a, prima di terminare il tour a Genova, il prossimo novembre. In vista di questa ...