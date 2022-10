Tuffi | Coppa del Mondo Berlino 2022 | la Cina domina dai 3 tre metri e firma un’altra tripletta

OA Sport

RISULTATIDEL MONDOBERLINO 2022 (21 OTTOBRE) SINCRO DONNE PIATTAFORMA 1. Chen/Quan (Cina) 349.80 punti 2. Young/Agunbiade (Stati Uniti) 261.54Cinesi scatenati anche dai 10 metri . Quan Hongchan si è issata a 418.50 dalla piattaforma, immediatamente davanti alla connazionale Chen Yuxi (404.85) e alla malese Pandelela Pamg (304.25). A ... Tuffi, Coppa del Mondo 2022: al via la nuova edizione, ma a Berlino non sarà presente l'Italia Udinese-Monza, gli ospiti si impongono per 2-3 dopo 98 minuti assolutamente al cardiopalma. Decisivo il sigillo di Petagna. Da pochi istanti si è chiusa Udinese-Monza. Al termine di una partita molto ...SAN NICCOLÒ – CHIESANUOVA, “FANTACCINI”, IOLO – PRATO, ORE 20:45 Dopo il pareggio divertente col Pistoia Nord, Giusti e soci si tuffano in Coppa a caccia della qualificazione. Il Chiesanuova è in un ...