Truss ha diritto a indennità annuale da 115 000 sterline

(Di sabato 22 ottobre 2022) La premier britannica dimissionaria Lizavràa un'sino a 115milaper essere stata alla guida del governo solamente 44 giorni e anche se si tratta di un automatismo previsto dalle regole, riporta The Guardian, la clausola suscita critiche e polemiche proprio alla luce della brevità del mandato.Da ieri si moltiplicano le richieste di rinunciare all'. Tra questi, segnala il quotidiano, un sindacato che rappresenta i dipendenti pubblici, l'Unione dei servizi pubblici e commerciali. Il segretario generale Mark Serwotka fa notare che "in un momento in cui un impiegato pubblico su cinque utilizza le banche alimentari e il 35% salta i pasti perché non ha cibo, è grottesco" il trattamento previsto per Liz

all'angolo, Meloni accelera Uk, la premiercostretta a dimettersi dopo 44 giorni C'è chi, per ... Il Cav sa che deve rigarGiovanni Orsina, storico dell'Università Luiss - Guido Carli Il ...Come ex premier, Lizha infatti maturato ilad un vitalizio complessivo da 115mila sterline (oltre 130mila euro) all'anno, che mensilmente equivale a circa 11mila euro. Si tratta di una ...In Italia, si sa, i costi della politica sono un tema spinoso. Ma anche all'estero, la situazione non è di certo tutta rose e fiori. E lo dimostra il caso di Liz Truss, la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...