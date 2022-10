Troppi farmaci prescritti | medici invertono rotta

prescritti, soprattutto agli anziani, ed i rischi di interazioni pericolose per la salute crescono. A segnalarlo sono i medici internisti, dai quali parte dunque un nuovo approccio: e' ..."Il 66% dei pazienti adulti assume 5 o piùe un anziano su tre assume oltre 10in un anno - rileva Gerardo Mancuso, vicepresidente Simi - provocando un aumento delle cause di ricovero ...Troppi farmaci prescritti, soprattutto agli anziani, ed i rischi di interazioni pericolose per la salute crescono. A segnalarlo sono i ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...