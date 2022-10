Tra «emozione» e «responsabilità» | le prime parole dei ministri del governo Meloni

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 22 ottobre 2022) L’«profonda», ma anche, soprattutto il senso di «» in un momento in cui molte difficoltà si affastellano a livello nazione e internazionale. Sono temi ricorrenti nelle dichiarazioni che iche hanno rilasciato subito dopo il giuramento: tutti, infatti, hanno fatto riferimento al surplus di impegno richiesto dal momento storico, in un ruolo che di per sé è già molto impegnativo. Si tratta di una «squadra», ha scritto la premier Giorgiasu Twitter, postandone la foto, che «con orgoglio e senso di, servirà l’Italia». «Adesso – ha concluso – subito al lavoro». Crosetto: «Un’profonda, il coraggio ce lo danno gli italiani» «Giurare di mettersi al servizio del Paese è un’profonda», ha spiegato Guido ...