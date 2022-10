Ternana-Genoa | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

(Di sabato 22 ottobre 2022) Questo pomeriggio alle 16.15, allo stadio Liberati, laospita ilnella gara valida per la decima giornata diB. Le neocapolista fa gli onori di casa e ospita una delle principali inseguitrici, sperando di ampliare il solco. Spazio che invece gli ospiti vogliono provare a ribaltare, seppure non sarà semplice. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento della-Perugia (Photo credits:Calcio).Non ci si aspettava una partenza del genere, è vero, ma laè pronta a continuare a stupire tutti quanti. Cinque vittorie consecutive le hanno consentito di ...

...00 Vitesse - FC Emmen CALCIO - SERIE B 14:00 Brescia - Venezia 14:00 Como - Benevento 14:00 Frosinone - Bari 14:00 Reggina - Perugia 14:00 SPAL - Cosenza 14:00 Südtirol - Parma 16:15......appaiate al secondo posto in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista, anch'essa impegnata, un paio d'ore più tardi, nel confronto diretto contro un'altra delle seconde, il. Una ...Ternana, sarà un Liberati caldissimo Lucarelli: "Stiamo attenti al Genoa" Oggi il big-match alle ore 16.15. Il tecnico: "Vogliamo.Claudio Onofri, ex allenatore ed opinionista, è intervenuto per commentare ed analizzare l'inizio del campionato del Genoa ...