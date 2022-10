Tennis | Wta Finals Fort Worth 2022 | ecco le otto tenniste qualificate

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) La corsa alle Wtadiè ufficialmente finita:leteall’ultimo torneo dell’anno. Il circuito Wta fa tappa in Texas dal 31bre al 7 novembre, dove le miglioridella stagione si contenderanno in titolo. La prima a staccare il pass per l’evento è stata Iga Swiatek, numero uno al mondo ed autentica dominatrice della stagione. A seguire è toccato ad Ons Jabeur, quindi alle americane Jessica Pegula e Coco Gauff. Infine, gli ultimi pass sono stati assegnati in occasione del Wta 1000 di Guadalajara ed a ottenerli sono state Caroline Garcia, Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina e Maria Sakkari. Le riserve saranno invece Veronika Kudermetova e Madison Keys. Di seguito la ...