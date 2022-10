Tennis Napoli Cup | è finale italiana tra Berrettini e Musetti

(Di sabato 22 ottobre 2022)– Prima venti minuti da incubo. Poi la battaglia serrata. Infine la gioia della vittoria. Matteoè il primo finalista dellaCup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all’aperto dell’Arena affacciata sul Golfo. “Sono stanco ma sto bene, più o meno – rassicura l’azzurro – durante la partita lo staff medico ha fatto un ottimo lavoro. Ho avvertito un dolore sotto al piede: con la fasciatura hanno creato un cuscinetto e mi sono sentito meglio. Il mio team mi aveva consigliato di ritirarmi ma io non ho voluto farlo. ‘E’ lui che deve battermi’, mi sono detto. Il derby coninè una cosa pazzesca per ilitaliano e per il torneo. E sono sicuro che non sarà la ...

Sarà una finale tutta italiana quella che andrà in scena domani al torneo Atp 250 di. Dopo il successo in semifinale di Matteo Berrettini contro lo statunitense Mackenzie McDonald, è arrivato quello di Lorenzo Musetti, numero 24 Atp, contro il serbo Miomir Kecmanovic, n.30 del ...Berrettini e Musetti: dove vedere le semifinali dell'Atp diDalle ore 14:00 le semifinali dell'Atp diche vedranno in campo Matteo Berrettini contro McDoanld e Lorenzo Musetti contro ...Tennis | ATP, Featured | E’ un sabato di gloria per il tennis italiano: dopo una settimana caotica per tanti motivi in quel di Napoli, la maggior soddisfazione arriva dal ...Al termine di una settimana piena di guai (dai campi da rifare alle partite interrotte per l’umidità), Matteo e Lorenzo si affrontano in un match inedito. Il romano n. 16 deve gestire il fastidio di u ...