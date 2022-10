Tennis & Friends anche a Napoli punta sui giovani e con nuova tappa a maggio 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Sappiamo tutti come lo sport sia prevenzione ma soprattutto come sia basilare per far crescere i nostri ragazzi in maniera adeguata e corretta. Non a caso, l’Oms – Organizzazione Mondiale Sanità, da tempo ribadisce che, i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 5 e 17 anni, dovrebbero praticare almeno 60 minuti di attività fisica quotidiana di intensità moderata-vigorosa e esercizi di rafforzamento dell’apparato muscoloscheletrico almeno tre volte a settimana. Diversi studi scientifici inoltre hanno evidenziato come gli adolescenti che praticano sport siano più sicuri. La pratica sportiva, infatti, migliora la stima di sé. Oltre a ciò, il movimento serve a controllare le emozioni e a combattere lo stress, scaricando così: tensioni, ansia e stzza. Isono importanti per il nostro futuro ecco perché il prossimo ...