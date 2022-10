Tennis | Atp 250 di Napoli | Berrettini batte McDonald e vola in finale

(Di sabato 22 ottobre 2022) Matteosi è qualificato per ladellaCup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all’aperto dell’Arena affacciata sul Golfo. Il 26enne romano, n.16 ATP e secondo favorito del seeding (beneficiario di una wild card), entrato in gara direttamente al secondo turno lasciando appena sei game allo spagnolo Carballes Baena, n.76 ATP (che lo aveva battuto in tre set la scorsa settimana negli ottavi a Firenze), ha rifilato più o meno lo stesso trattamento al giapponese Daniel, n.95 ATP. In Semi, nella sua quinta semistagionaleha faticato più del previsto perre lo statunitense Mackenzie, n.74 del ranking, che ...

Per Berrettini è la quarta finale quest'anno (l'undicesima in carriera in tornei), dopo le due vinte sull'erba di Stoccarda e del Queen's e quella persa a Gstaad. Curiosamente, per il romano è la ...Matteo Berrettini sconfigge in rimonta lo statunitense Mackenzie McDonald e conquista la finale del torneo250 di Napoli. Il punteggio: 3 - 6, 7 - 6 (2), 6 - 3. Per il 26enne romano è la quarta finale nel 2022, ma soprattutto la prima finale in carriera in Italia. McDonald, dopo aver vinto facilmente ...L'italiano Matteo Berrettini si è qualificato per la finale della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare.NAPOLI - Nonostante la limitante menomazione della vescica, Matteo Berrettini conquista la quarta finale del 2022 rimontando un Mackenzie McDonald non in grado di sfruttare la situazione a lui favorev ...