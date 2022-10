«Ten Hag usa Ronaldo come Allegri usa Kean»

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il Foglio Sportivo di oggi dedica un editoriale alla situazione di Cristianoal Manchester United. Il portoghese è stato escluso dai convocati per la partita col Chelsea per aver lasciato anzitempo la panchina dello United e si è avviato negli spogliatoi nel finale del match col Tottenham. Il rapporto con ten Hag non è mai decollato. Jack O’Malley sul Foglio scrive quanto segue. «Adesso che Benzema, dall’alto del suo stipendio da 9 milioni di euro, ci propina la storia del “Pallone d’oro del popolo”, e noi ci crediamo pure, adesso che il passatempo preferito degli esperti di calcio è contare i minuti che passano tra un gol e l’altro di Haaland, adesso che il Manchester United vince senza di lui, di Cristianosi parla solo per le facce che fa in panchina quando viene inquadrato, del goffo tentativo di segnare a gioco fermo in Europa ...

