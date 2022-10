Tecnologia nascosta | il design degli elettrodomestici Smeg

gazzettadimilano.it

Se è vero che miliardi di anni fa la superficie del Pianeta Rosso era ricca d'acqua , prende ancor più corpo l'ipotesi che quest'ultima potrebbe esistere ancora sul pianeta, seppur. Inoltre,...... o c era della materiada qualche parte, o la gravità funziona in modo diverso da quanto i ... le ultime su, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Arrivano i nuovi ecobonus ... Triennale, gli appuntamenti della settimana. Venerdì 28 ottobre alle ore 18.30 Triennale Milano presenta l’incontro Tecnologia nascosta, secondo appuntamento della serie di conversazioni in collaborazione con Smeg dedicate a tre temi del design ...Trasformare il pc in una telecamera nascosta è possibile. Basta un'app, ma quello che si scopre a volte può essere davvero inaspettato. Un utente di TikTok, che utilizza il ...