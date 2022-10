Tanzania | con l’ambasciatore Lombardi il lancio della Società Dante Alighieri

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dal 17 al 20 ottobre scorsi, si è tenuta la Settimanalingua italiana inche, quest’anno, con il tema “L’italiano e i giovani” era particolarmente d’interesse per questo pubblico. La, come noto, ha un’età media di circa 18 anni e sta registrando tassi di crescitapopolazione del 3% annui. In questo contesto di grande vitalità, l’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam ha privilegiato la presentazione dell’Italia,sua cultura esua lingua presso atenei e scuole. Si ricordano al riguardo l’evento di donazione dei libri di Geronimo Stilton “Viaggio alla Scoperta dell’Italia. 1000 meraviglie” alla International School of Tanganika, la cui biblioteca scolastica è la più importantee quello sulla ...

... il Burj Zanzibar, una torre di appartamenti di 28 piani progettatatecnologia ibrida in legno, che verrà costruita nella città della. Un grattacielo, soprannominato 'villaggio verde ......del Tanganyka (oggi). La storia racconta dell'americano di origini irlandesi Ian Fermanagh che, devoto a sua maestà britannica, arriva in Africa a bordo di una carboniera portandosé un ...