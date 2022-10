Tale e quale show | Paolantoni e Cirilli sono Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini | lei manda un messaggio in diretta Per Malgioglio “è una delle pagine più brutte della televisione italiana”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) “Prossima canzone facciamo un duetto insieme, is”.invia un videoindurante la puntata didel 21 ottobre che vede Francescoe Gabrielevestire i panni dicantante-ereditiera sulle notehit Caramello. Un momento diesilarante che ha invece sconvolto il giurato Cristiano, rimasto per tutto il tempo dell’esibizione con il volto coperto per non assistere alla performance. ????#continua a vincere come ogni venerdì: ieri 4 ...