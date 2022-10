Tale e Quale Show | la dedica commovente | “Mi ha seguito dall’ospedale”

Come suona Elettra Lamborghini aS how La risposta è in Gabriele Cirilli e nella sua esibizione con Francesco Paolantoni , rispettivamente nei panni della twerking queen di Rocco Hunt sulle note di Caramello . I due ...È, la, una bellissima sfida con se stessi tant'è che mi fo r nisce l'energia con laaffronta re ogni mattina". Vi è qualcosa a cui ti ispiri e qualcuno con ilvorresti collaborare ...Durante la puntata del 21 ottobre di Tale e Quale Show un concorrente ha fatto una dedica che ha commosso il pubblico. Ecco di cosa si tratta ...'Tale e Quale Show' di Rai1 si conferma vincente anche questa settimana conquistando gli ascolti della serata di ieri grazie a 3.635.000 telespettatori e il 22,2% di share. La fiction di Canale 5… Leg ...