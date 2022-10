Tale e Quale Show 2022 | classifica quarta puntata | vince Rosalinda Cannavò nei panni di Francesca Michielin | Valeria Marini ancora ultima insieme a Paolantoni & Cirilli

E invece Giorgia Meloni ha fatto una scelta diversa: a ricoprireruolo sarà Alfredo Mantovano . alpoi ha svelato la lista dei ministri. In totale sono 24, nove senza portafoglio - a ...Valeria Marini è Shakira ashow 2022 Il quinto concorrente di questa nuova puntata diShow 2022 è Valeria Marini . Prima di vederla in scena con l'artista di questa settimana, ovvero Shakira, un video ...Rosalinda Cannavò con l’imitazione di Francesca Michielin ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda il 21 ottobre su ...Andrea Dainetti sarà Achille Lauro nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2022 ma il pubblico non ha gradito questa scelta.