Tale e Quale Show 2022 | Cirilli – Paolantoni show col duo Lamborghini Hunt | la vittoria di puntata crea polemiche

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nuovadie immancabile nuova esibizione esilarante del duo composto da Gabrielee Francesco: il ripetente e il suo personal coach stavolta hanno dovuto reinterpretare una giovane coppia di performer italiani, Elettrae Roccocantando sulle note della scorsa hit estiva “Caramello”. L’esibizione – tutt’altro che perfetta – ha sortito però un altro effetto desiderato:re un divertente momento comico da vedere e rivedere col sorriso sulle labbra. L’esibizione ha ovviamente guadagnato pochissimi punti dalla giuria in studio ma ancor meno punti li ha ricevuti l’eterna ultima Valeria Marini che stavolta si è dovuta cimentare ...

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni hanno imitato Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini. La stessa cantante ha fatto alla coppia una proposta.Rosalinda Cannavò si aggiudica la vittoria imitando Francesca Michielin. Ultimi Valeria Marini e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli Rosalinda Cannavò - Francesca Michielin Cr ...