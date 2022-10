Tajani giura come nuovo vice - premier e ministro degli Esteri

Il governoal Quirinale: ecco la squadra di Giorgia - FOTO Poi la firma e la controfirma del ... Subito dopo di lei hanno giurato i due vice premier Matteo Salvini e Antonio. A seguire gli ...Al Quirinaleil nuovo governo Meloni. Nelle immagini il giuramento del nuovo ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, nonché vice - premier Antonio. 22 ottobre 2022Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La neo premier Giorgia Meloni è arrivata, a bordo dell’Audi della presidenza del Consiglio, al Quirinale per il giuramento del suo Governo davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ...