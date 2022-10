Taekwondo | Grand Prix Manchester 2022 | Giada Al Halwani si ferma ai sedicesimi; trionfano Luo | Wiet-Henin e Jin

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) Andata in archivio anche la seconda giornata deldidi, in occasione della quale si sono sfidati gli atleti delle categorie -57 kg femminile, -68 kg maschile e -67 kg femminile con una sola azzurra protagonista,Al(-57 kg femminile). La nostra portacolori non è riuscita però ad andare oltre idi finale, uscendo sconfitta dalla polacca Patrycja Adamkiewicz per 2-0 (4-1, 2-0). Nella stessa categoria (ricordiamo, -57 kg femminile), ha trionfato Zongshi Luo battendo 2-1 (0-5, 12-4, 11-3) la britannica, padrona di casa, Jade Jones che deve così accontentarsi del secondo posto. Chiudono in terza posizione Hatice Kübra ?lgün e Anastasija Zolotic. La francese Magda ...