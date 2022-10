(Di sabato 22 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodai carabinieri unin unadel. Era da poco passata la mezzanotte quando la centrale operativa della compagnia di Castello di Cisterna ha segnalato alla pattuglia dei Carabinieri di Sant’Anastasia unche stava avvenendo in quei minuti nella“Tenente Mario De Rosa” di via Umberto I. I militari sono riusciti a bloccare il presunto: si tratta di Francesco Nappi, 27enne di San Giuseppe Vesuviano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di un televisore, diversie alcuneche erano all’interno dell’istituto. La refurtiva è stata restituita allamentre il 27enne è in attesa di ...

anteprima24.it

Un, due recuperi di refurtiva e due sequestri di immobili nell'ultima settimana. E' il bilancio delle operazioni messe a segno dalla Polizia municipale di Settimo Torinese in ......17 Febbraio 2014 Ti potrebbe interessare Close FIRENZE - Poliziotti aggrediti e alcol a minori in via De' Pucci: Questore emette il cosiddetto 'Daspo Willy' per due giovani 20 Ottobre ... Sventato furto in una scuola del Napoletano: ladro bloccato con tv, detersivi e merendine I padroni di casa, anziani ultra ottantenni, hanno sentito i rumori fatti dai malviventi ma, per la paura, non sono riusciti a chiedere aiuto ...SANT'ANASTASIA - E’ da poco passata la mezzanotte quando la centrale operativa della compagnia di Castello di Cisterna segnala alla pattuglia dei carabinieri di Sant’Anastasia un furto che sta avvenen ...