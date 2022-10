Superbike | GP Argentina 2022 | Toprak Razgatlioglu conquista la Superpole! Settimo Bassani

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) Parla turco la Superpole nel GP d’, terzultimo round del Mondialedi. Al comando troviamoche scatterà dalla prima casella in terra sudamericana: miglior crono per l’alfiere della Yamaha, ancora matematicamente in corsa per il titolo. Tempo di 1’36.216 per il turco che ha superato di 233 millesimi Jonathan Rea (Kawasaki), mentre in terza piazza c’è il leader del Mondiale, l’iberico Alvaro Bautista. 455 millesimi di ritardo per lo spagnolo della Ducati che può gestire un margine importante in chiave graduatoria. Quarto lo spagnolo Iker Lecuona, poi l’altro britannico Scott Redding. Top-10 per gli italiani della Ducati:è Axel, a 815 millesimi dalla vetta, mentre ottavo Michael Ruben Rinaldi. Più indietro Andrea ...