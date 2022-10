Storia dell’agiografo di Putin e di Trump che Meloni ha fatto ministro della Cultura

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 ottobre 2022) Un autore di biografie è andato al ministeronel governo più a destrad’Italia. Ma non Giordano Bruno Guerri, il biografo di tanti personaggi del fascismo, ma anche del cattolico del dissenso Ernesto Buonaiuti, di Santa Maria Goretti in una chiave che fece arrabbiare la Chiesa, di un Gabriele D’Annunzio letto in chiave libertaria, e soprattutto con idee a proposito di religione e morale piuttosto in linea col personaggio storico di cui gli hanno dato il nome. Sarebbe stato un perfetto bilanciamento del cattolicesimo ultratradizionalista dell’«inpiegato» diventato presidenteCamera; ma sarebbe stato troppo per le caratteristichenuova maggioranza. Così hanno preferito un altro biografo, Gennaro Sangiuliano, oggi direttore del tg2 e biografo, anzi ...