Stile Osteria – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 22 ottobre 2022)Via Luigi Lilio, 49/51 – 00142Tel. 328/9274446 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 8/18€, primi 8/14€, secondi 11/18€, dolci 5/10€ Chiusura: mai OFFERTA Esordio in guida per questo locale di cucina tradizionale che spazia dalle specialità tipicamentene a preparazioni più ambiziose, con esiti a dire il vero non sempre convincenti. Abbiamo iniziato con due piatti classici, un discreto cartoccio di alici fritte cui è seguita un’amatriciana fin troppo condita e penalizzata da un eccesso di sapidità. Sempre tra i primi, non ci hanno convinto due rivisitazioni di ricette tradizionali: i ravioli “”, specialità della casa, ripieni di baccalà con fave, guanciale, pecorino e pepe ...