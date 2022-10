Stefania Orlando | chi è l’ex marito Simone Gianlorenzi | età | carriera del chitarrista | matrimonio | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche, che si racconterà a cuore aperto e parlerà per la prima volta in tv della fine del suocon. Già si parlava di crisi, ma recentemente la conduttrice ha confermato la rottura ed è tornata single. Da lì sta ricominciando. View this post onA post shared by(@) Chi èe cosa sappiamo su di lui Si chiamadi...