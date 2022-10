“Speciale Tg4” | gli ospiti e le anticipazioni di domenica 23 ottobre

Leggi su 361magazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) “Tg4” in onda su Retequattro: ecco glie ledi23Domani,232022, su Retequattro, dalle ore 10.20, andrà in onda “Tg4” per seguire in tempo reale la cerimonia della campanella, il rito che determina il passaggio di consegna tra l’esecutivo uscente a guida Mario Draghi e quello entrante presieduto da Giorgia Meloni. Conduce Stefania Cavallaro. Leggi anche –> antonino spinalbese spiazza giaele de dona tu non vai oltre A seguire, il consueto appuntamento con l’edizione del Tg4 delle ore 12.00. Tra glidello: Paolo Guzzanti, Luciano Fontana e Sarina Biraghi. L'articolo 361magazine.