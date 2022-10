Spal | De Rossi dopo il 5-0 al Cosenza | “Ottima gara | sono contento per i ragazzi”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il tecnico della, Daniele De, è intervenuto in conferenza stampala vittoria per 5-0 contro il: “Abbiamo disputato un’. Ihanno avuto il solito atteggiamento, mastati più lucidi delle ultime partite.moltoper i, hanno lavorato bene in settimana. Questa squadra ha grande qualità ed io proverò a tirar fuori il meglio da loro“. Deha poi proseguito: “Prima della partita aiho detto di giocare come si giocava da piccoli con gli amici e di divertirsi. Stiamo migliorando parecchio e loro stanno dando tutto. La stagione è ancora molto lunga, c’è tanto lavoro da fare ma anche enormi margini ...