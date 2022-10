Sono Lillo | il trailer della serie Prime Video con Lillo Petrolo presentata al RoFF17

Prime Video ha condiviso il trailer ufficiale e il poster di, la nuova serie Original italiana con protagonistaPetrolo, che è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, e sarà disponibile in ...Prime Video ha appena pubblicato il trailer ufficiale di, la nuova serie Original italiana con protagonistaPetrolo, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, e disponibile in esclusiva su Prime Video ...Sono Lillo è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione non competitiva Freestyle. La nuova serie Original italiana è diretta da Eros Puglielli (Gli idoli delle donne, C ...Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale e il poster di Sono Lillo, la nuova serie Original italiana con protagonista Lillo Petrolo, presentata in ...