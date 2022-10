Sono Lillo | il trailer della nuova serie Original italiana con Lillo Petrolo

(Di sabato 22 ottobre 2022) Prime Video svela ilufficiale di, lacon protagonistapresentata oggi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Prime Video ha appena pubblicato ilufficiale di, lacon protagonista, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, e disponibile in esclusiva su Prime Video dal 5 gennaio 2023. L'attesain 8 episodi è una produzione Lucky Red in collaborazione con Prime Video ed è diretta da ...

ComingSoon.it

Dopo Carlo Verdone anche Pasquale Petrolo percorre la strada del sit - com autobiografica., che debutta alla Festa di Roma in Freestyle, è una nuova serie Original prodotta da Lucky Red che sarà su Prime dal 5 gennaio . Diretta da Eros Puglielli (regista de Gli idoli delle donne ...Ma se a un certo punto fosse diventato un po' troppo ingombrante È stata presentata oggi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle,, una nuova comedy originale ... Sono Lillo: Il trailer ufficiale e il poster della nuova serie di Prime Video in cui Posaman è il nemico Prime Video svela il trailer ufficiale di Sono Lillo, la nuova serie con protagonista Lillo Petrolo presentata oggi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Prime Video ha appena pubblicato il trai ...La comedy con Lillo Petrolo, appena presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, debutterà in streaming il 5 gennaio 2023.