Sono innamorata | Wanda Nara si dichiara al nuovo fidanzato

... tanto che alla Toffanin non ha fatto mistero che le feriteancora aperte: Quest'ultima ha poi ... 'Tu non eri piùSiamo onesti' Successivamente la conduttrice di Verissimo , che oggi ...Mai una lite o una crisi, anzi i duesempre più uniti ed innamorati. Proprio la Izzo durante ... ci domandavamo: 'Amore, ma che è successo Ti seidi un altro Ti sei innamorato di un'...Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Stefania Orlando non è riuscita a guardare un filmato che ha ripercorso le tappe fondamentali della lunga ...Amore, liti, separazioni vere o presunte, operazioni commercali. Tutto insieme, frullato potentemente con post e tweet. Tra Wanda Nara, 36 anni a dicembre, e Mauro Icardi, 29… Leggi ...