Snowboard | Coppa del Mondo Chur 2022 | successi giapponesi nel Big Air | vincono Otsuka e Iwabuchi

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) Parla giapponese la prima tappa delladeldi: in quel di, in Svizzera, sono andate in scena le due gare di Big Air, sia al maschile che al femminile, con il doppio successo per il Paese nipponico. Al maschile ad imporsi è Takeru: terza vittoria della carriera per il classe 2001, la seconda nella specialità dopo quella di Modena nel 2018. 166,50 il suo punteggio per battere il connazionale Ruki Tobita, mentre completa il podio il padrone di casa elvetico Nick Puenter. Nella top-5 anche Noah Vicktor (Germania) e Jonas Boesinger (Svizzera). Basket, Serie A: negli anticipi del sabatoVarese e Tortona Non ha superato le qualificazioni l’unico italiano in gara, Alberto Maffei, diciassettesimo. 180,75 per Reirache si impone ...