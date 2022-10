Simone Sperduti | il 19enne travolto e ucciso dal poliziotto ubriaco | chiesto il giudizio immediato

(Di sabato 22 ottobre 2022) È statoilper Andrea Persi, ildi 46 anni che lo scorso 24 agosto hail, che viaggiava sul suo scooter in via Prenestina. L’agente, che si era messo al volante sotto effetto di alcol e droga, era alla guida della sua auto, una Opel Meriva, nonostante avesse la patente scaduta dal 2018. Lui quella tragica mattina, all’alba, è salito in macchina, quando non poteva, e hail, figlio di un vigile del fuoco. L’incidente in cui ha perso la vitaIl drammatico incidente è avvenuto il 24 agosto, intorno alle 4.30. Il ...

... con il pm Mario Palazzi, ha chiesto il giudizio immediato per Andrea Persi , il poliziotto di 46 anni, sospeso dal servizio, che lo scorso 24 agosto ha investito e ucciso il 20enne..., morto in scooter investito da un poliziotto: aveva 19 anni e sognava di fare il vigile del fuoco E chissà quanto altro tempo il piccolo sarebbe rimasto nella Panda parcheggiata in ...L'agente, sospeso da tempo dal servizio, fu trovato alla guida sotto effetto di alcol e droga. La vittima aveva 20 anni.L'uomo è accusato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza ed in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di ...