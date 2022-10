Simona Cavallari | chi è il compagno Giovannino Glorio | “Con lui ho trovato la serenità”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) La splendida attricehalaaccanto al nuovoe imprenditore, con cui è uscita allo scoperto nel 2019. Non si sa molto della professione deldiné della sua carriera, ma è noto chesia un imprenditore originario di Roma balzato agli onori delle cronache nel 2019, quando si è legato sentimentalmente all’attrice. Nel 2019ha ufficializzato la sua storia d’amore conpostando un messaggio a lui dedicato via social. “E pensare che ci siamo sempre sfiorati senza incontrarci per una ...