“Signs of Love” di Clarence Fuller vince la prima edizione del Premio Corbucci ad Alice nella Città

I migliori film della Festa Tra le varie sezioni, i titoli per noi più interessanti, che si aggiungono ai film , sono: L'innocent di e con Louis Garrel,ofdi Clarence Fuller (visto nella ...E a un'opera prima va il Premio Corbucci alla sua prima edizione: "of" di Clarence Fuller. Il film, che analizza la complessità dei legami familiari, solleva riflessioni sulla vita e sui ...La recensione del film Signs of Love, di Clarence Fuller, presentato e premiato ad Alice nella Città, sezione della Festa del Cinema di Roma.Nel cast i giovani figli d’arte Dylan Penn e Hopper Penn. È l’opera prima “Signs of Love” del regista statunitense Clarence Fuller a vincere la prima ...