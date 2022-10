Siena-Piacenza in tv oggi | canale | orario e diretta streaming Superlega 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tutto pronto per Emma Villas Aubay-Gas Sales Bluenergy, partita valevole per la quarta giornata della regular season didimaschile. La formazione neopromossa di Paolo Montagnani, fanalino di coda della classifica e ferma a zero punti, vuole sfruttare il campo di casa per conquistare la prima vittoria stagionale. Missione tutt’altro che semplice però contro i biancorossi di Lorenzo Bernardi, che dopo un avvio difficile si sono sbloccati battendo in quattro set Trento ed ora vanno caccia di altri punti per risalire la classifica. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 22 ottobre al Palasport Mens Sana PalaEstra di. Di seguito, le informazioni per ...