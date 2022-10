“Siamo innamorati” | Wanda Nara e il rapper L-Gante sllo scoperto

(Di sabato 22 ottobre 2022) Le ultime voci di gossip hanno trovato conferma,e ilL-hanno deciso di uscire allo. La showgirl continua a dominare le prime pagine dei giornali di gossip, è reduce dalla rottura del matrimonio con Mauro Icardi. E’ un momento difficile per l’attaccante, adesso dovrà tornare protagonista in campo. Nel frattempo le ultime indiscrezioni sue L-hanno trovato conferma. “Cidivertiti molto a girare il videoclip”, sono state le parole ai microfoni di Revista Caras, parlando della canzone di lui ispirata da lei, El ultimo romantico. “Mi sembra una persona molto buona, molto autentica e ha un cuore enorme”, dicesul. ...

Movieplayer

...alla precisa domanda se sono, i due hanno risposto "sì" entrambi. Ma non è chiaro se l'uno dell'altro. Sicuramente L - Gante ha risposto diretto alla domanda su cosa c'è con Wanda: "...La conferma che tutti aspettavano è infatti arrivata: '' hanno dichiarato i due in coro con Wanda che ha anche puntualizzato : 'Non mi pento di niente. Mi fa male quando si parla dei ... Astolfo, l'incontro con Gianni Di Gregorio alla Festa del Cinema di Roma 2022 Durante la puntata di giovedì del GFVip, Pamela Prati e Marco Bellavia si sono rivisti negli studi di Canale 5 e tra loro sembrerebbe esserci del tenero. Ecco cosa si sono detti.Queste tre caratteristiche sono quelle che spiccano di più e forse senza conoscerla non penseresti che sia così», la risposta di lui parlando, invece, di lei. E poi la rivelazione: «Se sono innamorata ...