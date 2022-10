Serie B | a rischio la panchina del Cosenza

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dopo la sconfitta in casa per 2-1 col Genoa, inB ilsta decidendo se confermare o esonerare l'allenatore Davide Dionigi.

Ildi perdere un po' di potenziale c'è, noi l'anno scorso nel finale siamo riusciti lo ... c'è da tirare fuori il massimo' La Lazio ha il secondo attacco e la migliore difesa dellaA: è ...Con un ritardo medio di 8 miliardi all'anno ogni 30 di spesa prevista, ilè lasciare ... varare il prima possibile un provvedimento "sblocca - investimenti".Con due pilastri: unadi norme ...Tutti pazzi per il gioiello nel mirino delle big in vista dell'anno prossimo: il piano è chiaro, può approdare in Serie B.L’undicesima giornata di Serie A 2022/2023, dopo l’ anticipo vinto venerdì sera dalla Juventus, è continuata in questo sabato 22 ottobre con altri tre match in calendario. Nell’ultimo l’ Inter di Simo ...