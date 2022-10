La Gazzetta dello Sport

... ancora out per il riacutizzarsi del problema alla caviglia sinistra che lo aveva costretto allo stop sia conche con Napoli. La guardia - ala è infatti stata bloccata da una ricaduta nell'...DIRETTA TRIESTE(RISULTATO 48 - 59): DISTANZE INVARIATE Distanze invariate in Pallacanestro Trieste - Bertram Yachts Derthona, sfida valida come quarta giornata dellaA1 di basket. Ospiti sempre in vantaggio di 11 punti e capaci di chiudere il terzo quarto sul parziale di 48 - 59, stesso divario rispetto al ... Serie A: Tortona capolista, Varese passa a Reggio Sahin, Borgioni e Gonella compongono la terna arbitrale che questa sera all'Allianz Dome dirigerà la partita valida come quarta giornata di andata del campionato di serie A ...SERIE A - Tortona si gode la vetta solitaria della classifica: 4° successo di fila con l'88-60 rifilato a Trieste. Notte magica anche per Varese contro Reggio.