Serie A – Moviola Milan-Monza 2-0 al 45? | Brahim inarrestabile | LIVE NEWS

Calciomercato.com

... sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio San Siro, Milan e Monza si affrontano nel match valido per la 11ª giornata dellaA 2022/23. Sintesi Milan Monza 2 - 0...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 11ª giornata diA 2022/23:Milan Monza L'episodio chiave delladel match tra Milan e Monza, valido per la 11ª giornata dellaA 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Marinelli. L'EPISODIO ... Serie A, MOVIOLA LIVE: rissa in Salernitana-Spezia, un giallo per parte | Serie A A San Siro, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Milan e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro si affrontano Milan e Monza nel match valido pe ...Allo stadio Artemio Franchi, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Fiorentina e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Artemio Franchi, Fiorent ...