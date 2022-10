Serie A – Milan-Monza | la diretta della partita di San Siro | LIVE NEWS

I rossoneri di Pioli sfidano i biancorossi di Palladino nel derby lombardo, anticipo dell'11ª giornata diA: dove vedere- Monza Ildi Stefano Pioli sfida il Monza di Raffaele Palladino nel Derby lombardo dell'11ª giornata dellaA 2022/2023. È la prima volta per Berlusconi e ...Domani in agenda vi saranno: Roma - Como (h 12.30), Fiorentina - Sampdoria e Sassuolo - Inter (entrambe alle 14.30). Foto: LapresseDi seguito le formazioni ufficiali di Milan-Monza, match valevole per l'undicesima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Monza, match valevole per l'undicesima giornata di S ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...