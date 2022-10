Serie A | Fiorentina - Inter 3 - 4

Nel finale concitato di- Inter volano parole grosse tra alcuni componenti delle due panchine, con Italiano che va via infuriato. Il motivo è un contatto al limite tra Dzeko e Milenkovic nell'avvio dell'azione che ...21:53 46' - INIZIA LA RIPRESA A FIRENZE Comincia il secondo tempo a Firenze trae Inter. 21:34 45+3' - FINISCE IL PRIMO TEMPO:- INTER 1 - 2 Finisce la prima frazione del match: ...(Adnkronos) – Finisce 3-4 il match Fiorentina-Inter allo stadio Franchi per l’11° turno del campionato di Serie A. Tra var e rigori arriva la terza vittoria consecutiva per la squadra di Simone Inzagh ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...