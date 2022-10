Sergio Leone L’Italiano che Inventò l’America | la passione del cinema tra mito e autobiografia

Leggi su optimagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) Passato in concorso nella sezione Venezia Classici dell’ultima Mostra delchedà l’impressione quasi inevitabile di comporre un dittico col fortunato Ennio, l’omaggio dedicato da Giuseppe Tornatore al compositore che proprio con le colonne sonore per i western diha imposto la sua rivoluzionaria cifra autoriale sulle musiche per il. Tornatore è anche uno dei volti che compare nel prestigioso consesso di registi ed esperti intervistati nel documentario diretto da Francesco Zippel, già autore di lavori cinefili come Hollywood bruciata, ritratto di Nicholas Ray e Friedkin Uncut.che...