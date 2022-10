Se pieghi i pantaloni così recuperi un sacco di spazio nell’armadio | sbalorditivo!

Leggi su chedonna

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ecco il metodo per piegare facilmente ie recuperare undiCon l’arrivo dell’autunno per molte di noi torna anche il periodo del cambio di stagione. È tempo di riorganizzare gli spazi, far posto ai vestiti pesanti, maglioni, cappotti, giacche, e al contempo di mettere via tutti gli abiti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it