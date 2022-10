(Di sabato 22 ottobre 2022) Gli Stati Uniti lanciano un avvertimento a Vladimir Putin? Così sembra, stando alle ultime notizie in arrivo. L'emittente tv Cbs ha fatto sapere che la 101esima divisione aerotrasportata Usa è stata dispiegata in Europa per la prima volta dalla Seconda. I 4.700 soldati della divisione sono, per essere precisi, in Romania, a pochi chilometri dall'Ucraina. "Siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio della Nato. Portiamo una capacità unica. Siamo una forza di fanteria leggera ma portiamo con noi la mobilità, con i nostri aerei e assalti aerei", ha affermato il vice comandante della divisione, il generale John Lubas. Il colonnello Edwin Matthaidess, comandante della Seconda brigata di combattimento della divisione, ha sottolineato che le sue truppe sono le forze americane più vicine ai combattimenti in Ucraina. ...

Liberoquotidiano.it

Si tratta di una unità di fanteria leggera, soprannominata '' (aquile urlanti), addestrata per essere impiegata in qualsiasi campo di battaglia del mondo nel giro di ore. 22 ott 19:16 ...Tuttavia, sto cercando di portare in carta non solo vini cult comema anche la straordinaria eleganza del Rim Rock Syrah di Sashi Moorman. Le migliori etichette di ogni paese. È ... Screaming Eagle, gli americani "al confine con Kiev": guerra mondiale La 101ma divisione aerotrasportata, una delle divisioni aeree d'assalto più di elite dell'esercito Usa, è stata dispiegata in Europa, per l'esattezza in Romania, per la prima volta in 80 anni.La 101/ma divisione aerotrasportata, una delle divisioni aeree d'assalto più di elite dell'esercito Usa, è stata dispiegata in Europa, per l'esattezza in Romania, per la prima volta in 80 anni.