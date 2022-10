Scoppia incendio in casa | tre morti e quattro feriti

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tragedia a Catanzaro, dove tre persone sono morte e altrepersone sono rimaste ferite nell'divampato in una abitazione. Il rogo èto in via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud della città. Le vittime e i...

E' stata aperta un'inchiesta per stabilire cosa abbia innescato l'. In un primo momento si era diffusa la notizia dell'esplosione di una bombola, ma se fosse stata questa la causa, il ...