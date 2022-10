SBK Argentina Bassani | ' Che divertimento duellare con Rea | volevo batterlo'

(Di sabato 22 ottobre 2022) Axelnon è più una sorpresa oramai, ma vederlo in lotta per le prime posizioni difficilmente non regala emozioni. Anche a San Juan infatti il pilota veneto ha evitato di accontentarsi di una 3°...

Axel Bassani non è più una sorpresa oramai, ma vederlo in lotta per le prime posizioni difficilmente non regala emozioni. Anche a San Juan infatti il pilota veneto ha evitato di accontentarsi di una 3°...Seppur con un distacco di oltre cinque secondi dal vincitore Bautista, la gara del sabato della Superbike inè stata tutto sommato positiva per Jonathan Rea , che ha chiuso in seconda piazza. Un risultato che gli permette anche di riavvicinarsi alla seconda posizione in campionato, complice la ...Il turco amaro: "Sapevo del suo vantaggio sul dritto: per colmare il gap devo andare al limite nelle curve" Vedere Toprak Razgatlioglu sbagliare è un evento raro, vederlo sbagliare dopo poche curve da ...Il nordirlandese ha chiuso Gara 1 a San Juan in seconda piazza alle spalle di Bautista: “Faticavo a superare Bassani e Alvaro è scappato, ma sono soddisfatto” ...