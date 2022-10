Sanità Lazio | convegno su innovazione tecnologica

(Di sabato 22 ottobre 2022), il 25 ottobresu valore e impatto– Tra i presenti, l’Assessore Alessio D’Amato e Giorgio Casati (Direttore Generale ASL Roma 2) Negli ultimi anni si è assistito a un continuo flusso dinel settore dei dispositivi medici e delle nuove tecnologie in ambito sanitario, la cui applicazione ha dimostrato quanto questi siano rilevanti nei processi di diagnosi precoce di malattia, nell’offerta di efficaci opzioni di trattamento e nell’efficientamento dei processi interni alle strutture ospedaliere. Parallelamente, però, si registrano sempre maggiori costi che potrebbero minare la sostenibilità economica del nostro sistema sanitario, ispirato a principi di universalità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione. Come rispondere a questi ...

CastelliNotizie.it

... Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù, presieduta da remoto e in isolamento dall'Assessore alladella Regione, Alessio D'Amato. Campagna vaccinale Gli hub ......del Consiglio Superiore diper il triennio 2006 - 2009 e componente di Commissioni Sanitarie per la Regionee per il ministero della Salute (qui abbiamo parlato dell' allarmeper ... Sanità Lazio, 25 ottobre convegno su valore e impatto innovazione tecnologica: ci sarà l’assessore D’Amato