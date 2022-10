La Stampa

Niente show al Colle ma SilvioGiorgia: noi imprescindibili Un segnale importante anche alla ...fa il capo cantiere Il primo incontro con un leader internazionale, però, potrebbe arrivar ...Niente show al Colle ma SilvioGiorgia: noi imprescindibili Cosa ricorda della Giorgia ...fa il capo cantiere Ora, alla guida del governo per la leader Fdi si apre un momento non facile. ... Salvini avvisa Musumeci: “Guido io le Capitanerie” Silvio Berlusconi non ha ceduto alla tentazione di prendersi la scena come fece nel 2018 a spese di Matteo Salvini, quando si mise a conteggiare ...Sette minuti. Il recupero di una partita di calcio. Tanto sono durate stamattina le consultazioni del centrodestra col Presidente Mattarella, le più rapide della storia della ...