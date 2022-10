Salernitana-Spezia | le formazioni ufficiali

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il sabato pomeriggio dell’undicesima giornata del campionato di Serie A si apre con l’incontro tra. Due squadre che scenderanno in campo alla ricerca della vittoria per ottenere i 3 punti. Ecco di seguito ledi. Ladi Davide Nicola rispetto alla scorsa stagione sembra essere partita meglio nonostante i risultati delle ultime giornate. I granata si trovano al dodicesimo posto con 10 punti frutto di quattro pareggi, quattro sconfitte (l’ultima la scorsa giornata contro l’Inter per 2-0) e due vittorie. Nicola per questa partita in casa dovrà fare a meno di Maggiore infortunato e di Ribery che dirà addio al calcio giocato per entrare a far parte dello staff granata. Lodi Luca ...

Commenta per primo Davide Nicola, allenatore della, sa che la partita contro losarà molto importante per il suo futuro. Un'eventuale sconfitta potrebbe portare la dirigenza campana a valutare il futuro del tecnico.RISULTATI SERIE A: SI PARTE CONI risultati di Serie A , che non hanno vissuto il turno infrasettimanale come in altri Paesi, tornano a farci compagnia con la 11giornata : il programma è stato inaugurato da ...StampaOltre 15mila spettatori per il match di oggi tra Salernitana e Spezia. La tifoseria della Salernitana ha risposto ancora una volta nel migliore dei modi, ma anche in occasione della gara di oggi ...Il sabato di Serie A si apre con la sfida dell’Arechi tra Salernitana e Spezia. Dopo il successo della Juventus per 4-0 sull’Empoli, le squadre di Nicola e Gotti si affrontano nel match in programma a ...