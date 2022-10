Salernitana | Mazzocchi | 'Vittoria dedicata a Ribery | ci dovremo abituare al suo nuovo ruolo'

Commenta per primo- Spezia 1 - 0 Sepe 6: Agudelo gli scalda i guantoni, non respinge benissimo. Attento ... Suo il cross spizzato da Ampadu che finisce sui piedi di. (dal 39' st ...Pronti - via e lapassa in vantaggio con un eurogol di: l'esterno napoletano, partendo dalla sinistra, si accentra e calcia a rete, spedendo la sfera all'incrocio sotto gli ...Vince di misura la Salernitana, che grazie ad un grande gol di Mazzocchi supera lo Spezia di Gotti al termine di una gara intensa e combatttuta.SALERNO (ITALPRESS) – Un gran gol di Mazzocchi al 3° della ripresa regala tre punti pesantissimi alla Salernitana. Si arrende lo Spezia che continua nella sua “maledizione trasferta”: arriva la sesta ...