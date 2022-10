Salernitana | Mazzocchi | «Uno dei miei gol più belli La vittoria è per Ribery»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Le parole didopo ladellacontro lo Spezia. L’esterno ha commentato ai microfoni di DAZN il successo i liguriha analizzato a DAZN ladellacontro lo Spezia: LE PAROLE – “E’ uno dei gol piùsegnati in carriera, anche perchè non ne ho fatti tanti. Vedo quell’entusiasmo che era mancato nelle ultime 3-4 partite. I tifosi ci spingono sempre. Questa è unache dedichiamo a, è stato un grandissimo onore averlo avuto con noi. Speriamo che possa intraprendere una strada importante, sarà strano averlo da coach ma poi ci faremo l’abitudine. Ci tenevo tanto a restare in campo fino alla fine, dimostrare di non mollare mai può essere un aiuto anche per i ...